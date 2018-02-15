صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين فى انهيار منزل من 5 طوابق بالهند

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين فى انهيار منزل من 5 طوابق بالهندالخميس، 15 فبراير 2018 07:46 م
عمال الإطفاء بالهند
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، انهيار منزل من خمس طوابق تحت الإنشاء فى مدينة بنجالور.
وأسفر الانهيار عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح سبعة آخرين، فيما أوضحت الشرطة أنها تكثف البحث عن ناجين جدد وسط الانهيار.
ويواصل عمال الإنقاذ والقوة الوطنية للكوارث عملهم تحت الأنقاض لمزيد سقوط مزيد من الضحايا.
انهيار المنزل
جانب من الانهيار
عمال الإطفاء
جانب من تواجد عمال الإطفاء
رجال الإطفاء بالهند
رجال الإطفاء يواصلون عملهم فى الهند
جانب من المبنى المنهار
إسعاف الضحايا
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