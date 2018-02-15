video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين فى انهيار منزل من 5 طوابق بالهند

الخميس، 15 فبراير 2018 07:46 م
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين فى انهيار منزل من 5 طوابق بالهند عمال الإطفاء بالهند


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، انهيار منزل من خمس طوابق تحت الإنشاء فى مدينة بنجالور.

وأسفر الانهيار عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح سبعة آخرين، فيما أوضحت الشرطة أنها تكثف البحث عن ناجين جدد وسط الانهيار.

ويواصل عمال الإنقاذ والقوة الوطنية للكوارث عملهم تحت الأنقاض لمزيد سقوط مزيد من الضحايا. 

انهيار المنزل
انهيار المنزل

 

جانب من الانهيار
جانب من الانهيار
 
عمال الإطفاء
عمال الإطفاء

 

جانب من تواجد عمال الإطفاء
جانب من تواجد عمال الإطفاء

 

رجال الإطفاء بالهند
رجال الإطفاء بالهند
 
 
رجال الإطفاء يواصلون عملهم فى الهند
رجال الإطفاء يواصلون عملهم فى الهند

 

جانب من المبنى المنهار
جانب من المبنى المنهار

 

إسعاف الضحايا
إسعاف الضحايا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفنون الشعبية والحرف التقليدية المصرية تجذب الجمهور فى مهرجان "سوراجوكوندا" بالهند

مصرع شخصين إثر تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو فى شمال شرق الهند

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة