صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال تكريم الموظفين المثاليين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس، حفل تكريم الموظفين المثاليين بالإدارات الحكومية لعام 2017، تحت شعار "نحو أداء متميز لخدمة أفضل"، والذى نظمته جمعية سيدات أعمال فوه بحديقة العائلات بمدينة فوه.

حضر الاحتفال المحاسب محمد ابوغنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس محسن الأودن، رئيس مدينة فوة، والدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال فوة، والمحاسب علاء سلام عضو مجلس النواب، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، والمهندس صفوت سليمان، المشرف العام على مشروعات النظافة والتجميل، والمهندس سيد أحمد فوزى المديرى التنفيذى لجمعية سيدات أعمال فوة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والشخصيات العامة .

قال محافظ كفر الشيخ انه سعيد بمبادرة جمعية سيدات أعمال فوة، ولفتتها العظيمة فى تكريم الموظفين المثاليين بفوه، لافتا ان فوة تتمتع بمقومات اقتصادية وسياحية كبيرة بها 365 مسجد بعدد أيام العام ولذلك لقبت بمدينة المساجد، كانت فوة عاصمة مصر التجارية قديماً لموقعها المتميز، كما كانت مدينة فوه عاصمة لإحدى عواصم مملكة الشمال الذى كان يسمى "واع إمنتى" وكانت تسمى فى العصر الفرعونى "متليس" وفى العصر اليونانى والرومانى كانت تسمى "POE"، ونعمل فى الوقت الراهن على تنمية المقومات السياحية بفوه، والصناعات الحرفية النادرة بها مثل صناعة الكليم والسجاد اليدوى.

وأكد محافظ كفر الشيح على النزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً ان محافظة كفرالشيخ ستكون اكبر المحافظات المشاركة فى الانتخابات المقبلة وبخاصة المرأة حيث أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على السيدة المصرية " عظيمات مصر "، ولا ننسى نزول فضليات وعظيمات مصر فى ثورة 30 يونيو و 3 يوليو، والمرأة المصرية هى نصف المجتمع وربت النصف الآخر والسيدة المصرية هى أمل مصر، والست المصرية هى بوصلة الأمن القومى المصرى لافتا ان هناك العديد من المشروعات القومية التى تم تنفيذها الفترة الماضية وأهما قناة السويس، والشبكة القومية للطرق، وأنفاق قناة السويس، ومزرعة غليون، والصوب الزراعية، والمليون ونصف المليون فدان، و محطات الكهرباء الجديدة، وحقل ظهر والاكتشافات البترولية الجديدة، والإسكات ومحطة الضبعة النوورية، والقطاع الصحى والحملة القومية لفيروس " سى "، وتابع " المحافظ " لازم نشارك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ونحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ونحافظ على الوطن "، هنثبت للعالم كله ان اختيارنا فى ايدينا ومستقبلنا فى أيدينا ولازم نشارك علشان ولادنا بكرة..صوتك لمصر أمانه مختتماً كلمته بـ تحيا مصر_ تحيا مصر _ تحيا مصر " .

ومن جانبها قالت الدكتورة هالى أبو السعد، إن ما رأته فى افتتاح المشروعات التنموية والخدمية فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تره منذ 50 عاما مضت، مؤكده أن القيادة الحالية تسير على خطى ثابتة ومتوافقة مع خطتها التى طرحتها بشأن التنمية المستدامة وفتحت مجالات عدة للتنمية فى مصر وان انجاز تلك المشروعات القومية تم بناءً على عمل منظم للغاية له أهداف إستراتيجية وهذه الأعمال فتحت المجال للتنمية فى مصر وأحدثت ثورة اقتصاديه ودعت " أبو السعد " ابناء فوة للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبله مؤكدة أن مشاركة السيدة المصرية فى الانتخابات المقبلة ستكون مشاركة بقوة لدعم التنمية فى مصر.

وأضافت أن جمعية سيدات أعمال المستقبل تقوم بتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى دعم الصناعات الحرفية من أهما الكليم والسجاد اليدوى ورعاية أطفال مدارس التعليم المجتمعى البالغ عددها 111 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ وبرنامج الغذاء العالمى فى توزيع الأغذية المدرسية على فصول مدارس التعليم المجتمعى ورفع قدرات الميسرات بمدارس التعليم المجتمعى من خلال تدريب 275 ميسرة بالتعليم المجتمعى وتفعيل قانون الطفل ولجان حماية الطفل، بالتعاون مع المحافظة بعد قرار محافظ كفرالشيخ بتشكيل لجنة حماية الطفل بكفرالشيخ وفروعها بالمدن، وتعزيز تعليم ومكافحة أشكال عمالة الأطفال وتوزيع مواد غذائية تشجع الأسر الى ترك أطفالهم للتعليم، ومركز الأمل لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يعد المركز الوحيد بالمحافظة لدعم الطفل، ومجموعة من حضانات الأطفال على مستوى المحافظة بالاشتراك مع منظمة " الجايكا " اليابانية، كما قامت الجمعية بتمويل المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 52 مليون جنيه خلال عام 2017، فضلا عن إقامة مشروع مؤسسة نهضة فوه للكليم والسجاد اليدوى لتشغيل 15 سيدة محترفة لإنتاج الكليم اليدوى.