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ويبحثان دعم الشباب..

صور.. محافظ الأقصر يستقبل منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة

الخميس، 15 فبراير 2018 11:51 م
صور.. محافظ الأقصر يستقبل منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة محافظ الأقصر يستقبل منسق برنامج الأمم المتحدة


الأقصر – أحمد مرعى
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استقبل محمد بدر محافظ الأقصر ريتشارد ديكتس المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائى UNDP بالقاهرة خلال تواجده بالمحافظة للمشاركة بالمؤتمر السنوى الخامس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من أجل التنمية المستدامة .
 
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التى تنفذ بالمحافظة من قبل برنامج الامم المتحدة الأنمائى ، وبحث سبل زيادة حجم هذه الاستثمارات وجذب المزيد من رجال الاعمال والمستثمرين لدعم المزيد من مشروعات البنية الاساسية ومشروعات تنوع مصادر الدخل .
 
وأوضح ديكتس حرصه على دعم ما تقدمه المبادرة لكافة محافظات مصر وخاصة ما تقدمه لدعم وتنمية محافظات الصعيد ، نظراً لعدم توافر الخدمات وفرص العمل للشباب بقرى ومدن محافظات الصعيد ، الأمر الذى يؤكد اهمية التعاون المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الأنمائى والجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المواطنين بالدرجة الأولى .
 
ومن جانبه اكد محافظ الأقصر انه خلال الفترة القادمة سيتم التعاون ما بين البرنامج الانمائى للامم المتحدة ووزارتى التعاون الدولى والاستثمار لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية بادخال مشروعات استثمارية فى محتلف القطاعات من خلال التعاون ما بين القطاعين الحكومى والخاص .
 
 
محافظ الأقصر يستقبل منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة ويبحثان دعم الشباب
محافظ الأقصر يستقبل منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة ويبحثان دعم الشباب

جانب من لقاء المحافظ و ريتشارد ديكتس
جانب من لقاء المحافظ و ريتشارد ديكتس

المحافظ يبحث مع منسق البرنامج استعدادت مؤتمر مبادرة النداء
المحافظ يبحث مع منسق البرنامج استعدادت مؤتمر مبادرة النداء

 


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