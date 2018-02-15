صور.. لحظة استقالة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما





أ ف ب

تابع سكان جنوب أفريقيا خطاب رئيس بلادهم الذى قدم فيه استقالته منذ ساعات قليلة، حيث أعلن رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، استقالته "بمفعول فوري"، ليرضخ بذلك لأوامر حزب المؤتمر الوطنى الأفريقي.

وقال زوما فى مداخلة عبر التلفزيون: "قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أننى على خلاف مع قيادة حزبي".

ورغم ذلك قال زوما (75 عاما) فى خطاب الوداع الذى استمر 30 دقيقة إنه يختلف مع الطريقة التى دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب فى ديسمبر، مضيفا :"لهذا اتخذت قرار الاستقالة من رئاسة الجمهورية ليسرى فورا".

ومضى قائلا "على الرغم من اختلافى مع قرار قيادة منظمتى فإننى كنت دوما عضوا منضبطا فى حزب المؤتمر الوطنى الأفريقي".

وقال زوما "ينبغى ألا تزهق أرواح باسمي. وأيضا يجب ألا ينقسم حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى باسمي".

وجاءت استقالته بعد ساعات من مداهمة الشرطة لمنزل حليفيه الأخوين جوبتا فى إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد ضد زوما ودائرته المقربة. وينفى زوما والأخوان جوبتا ارتكاب أى مخالفات.



بث-خطاب-رئيس-جنوب-أفريقيا-على-التلفزيون



جانب-من-سكان-يشاهدون-خطاب-رئيس-جنوب-أفريقيا



رجل-وامرأة-يشاهدون-خطاب-التنحى-فى-جنوب-أفريقيا



سكان-يشاهدون-خطاب-رئيس-جنوب-أفريقيا