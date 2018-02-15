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صور.. لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة حول "الانتخابات الرئاسية"

الخميس، 15 فبراير 2018 08:04 م
صور.. لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة حول "الانتخابات الرئاسية" لبنى الجابرى


كتب - وائل ربيعى - تصوير محمود فخرى
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حصلت الباحثة لبنى الجابرى، على الدكتوراه من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، بعد انتهاء مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة منها بعنوان: "اعتماد الجمهور المصرى على التليفزيون والإنترنت فى الحصول على المعلومات حول الانتخابات الرئاسية فى مصر- دراسة ميدانية على الشباب الجامعى والنخبة السياسية"، بمدرج 1 بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وضمت لجنة المناقشة كلا من أستاذ دكتور منى الحديدى مشرفا ومناقشاً والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية مناقشاً وأستاذ دكتور امانى فهمى عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشاً، وذلك يوم الخميس 15 فبراير 2018 بكلية الإعلام جامعة القاهرة الساعة الرابعة عصرا.

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (1)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (2)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (3)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (4)
 
 
لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (5)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (6)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (7)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (8)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (9)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (10)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (11)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (12)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (13)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (14)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (15)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (16)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (17)
 
 
لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (18)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (19)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (20)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (21)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (22)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (23)

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (24)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (25)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (26)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (27)
 

 

لبنى الجابرى تحصل على دكتوراه من إعلام القاهرة (28)
 

 


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كلية الاعلام

جامعة القاهرة

الانتخابات الرئاسية



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