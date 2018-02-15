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الخميس، 15 فبراير 2018 09:59 م
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صور.. قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عصابات المخدرات بشوارع المكسيك

الخميس، 15 فبراير 2018 06:39 م
صور.. قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عصابات المخدرات بشوارع المكسيك قتلى بشوارع المكسيك


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شهدت شوارع المكسيك اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين عصابات المخدرات، وذلك فى حى فيفويروا روفو بميناء مدينة أكابولكو، ولاية جيريرو.

ورفع بعض المواطنين جثث النساء الاتى فقدوا مصرعهم على رصيف الشارع ونقلهم فى سيارات الإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام بمقتل امرأتين وإصابة أخرين خلال الهجوم.

جانب من القتلى
جانب من القتلى

 

قتلى المكسيك
قتلى المكسيك

 

اشتباكات المكسيك
جثث قتلى المكسيك

 

جانب من جثث النساء فى المكسيك
جانب من جثث النساء فى المكسيك

 


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