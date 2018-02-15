صور.. قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عصابات المخدرات بشوارع المكسيك

صور.. قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عصابات المخدرات بشوارع المكسيكالخميس، 15 فبراير 2018 06:39 م
قتلى بشوارع المكسيك
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شهدت شوارع المكسيك اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين عصابات المخدرات، وذلك فى حى فيفويروا روفو بميناء مدينة أكابولكو، ولاية جيريرو.
ورفع بعض المواطنين جثث النساء الاتى فقدوا مصرعهم على رصيف الشارع ونقلهم فى سيارات الإسعاف.
وأفادت وسائل إعلام بمقتل امرأتين وإصابة أخرين خلال الهجوم.
جانب من القتلى
قتلى المكسيك
جثث قتلى المكسيك
جانب من جثث النساء فى المكسيك
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