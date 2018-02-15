صور.. صينيون يودعون عام "الديك" ويستقبلون عام " الكلب"





كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب )

يحتفل مواطنو الصين اليوم الخميس، باستقبال عام "الكلب" والذى يبدأ غدا الجمعة، مودعين عام "الديك" الليلة بحسب التقويم التقليدى لديهم.

وبحسب الأبراج الصينية، فإن الكلب يرمز للحكمة والصداقة والصبر، ويأمل الصينيون أن يجلب لهم عام "الكلب" الاستقرار والبركة.

وينقسم التقويم الصيني إلى 12 قسما ويحمل كل قسم منها اسم حيوان، ويستمر لمدة عام.

وبحسب الأبراج الصينية، فإن الكلب يرمز للحكمة والصداقة والصبر، ويأمل الصينيون أن يجلب لهم عام "الكلب" الاستقرار والبركة.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات باستقبال العام الجديد لمدة أسبوع.



مواطنون صينيون



احتفالات العام الجديد



جانب من الاحتفالات



احتفال الصينيون بعام الكلب



مواطن صينى



جانب من الاحتفالات الصينية