video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. صينيون يودعون عام "الديك" ويستقبلون عام " الكلب"

الخميس، 15 فبراير 2018 09:18 م
صور.. صينيون يودعون عام "الديك" ويستقبلون عام " الكلب" احتفالات الصينيين بعام الكلب


كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب )
إضافة تعليق

يحتفل مواطنو الصين اليوم الخميس، باستقبال عام "الكلب" والذى يبدأ غدا الجمعة، مودعين عام "الديك" الليلة بحسب التقويم التقليدى لديهم.

وبحسب الأبراج الصينية، فإن الكلب يرمز للحكمة والصداقة والصبر، ويأمل الصينيون أن يجلب لهم عام "الكلب" الاستقرار والبركة.

 وينقسم التقويم الصيني إلى 12 قسما ويحمل كل قسم منها اسم حيوان، ويستمر لمدة عام.

 وبحسب الأبراج الصينية، فإن الكلب يرمز للحكمة والصداقة والصبر، ويأمل الصينيون أن يجلب لهم عام "الكلب" الاستقرار والبركة.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات باستقبال العام الجديد لمدة أسبوع.

مواطنون صينيون
مواطنون صينيون

 

احتفالات العام الجديد
احتفالات العام الجديد

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

احتفال الصينيون بعام الكلب
احتفال الصينيون بعام الكلب

 

مواطن صينى
مواطن صينى

 

جانب من الاحتفالات الصينية
جانب من الاحتفالات الصينية

 

احتفالات الصين
احتفالات الصين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. "ديك ترامب" أحدث طرق احتفالات الصين بالعام الجديد

الصين

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة