صور.. شرطة أمريكا داخل الفصول المدرسية بولاية فلوريدا بعد حادث إطلاق النار





كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز)

انتشرت الشرطة الأمريكية فى محيط موقع إطلاق النار بمدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية، وداخل الفصول المدرسية حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 قتيلا.

وقالت السلطات الأمريكية إن المسلح الذى نفذ الهجوم يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، مشيرة إلى أنه كان تلميذا فى المدرسة وقد تم فصله منها فى وقت سابق.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل فى تصريحات صحفية، إن المسلح يدعى نيكولاس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.



تواجد الشرطة الأمريكية داخل فصل مدرسى



تواجد الشرطة الأمريكية