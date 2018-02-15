صور.. شرطة أمريكا داخل الفصول المدرسية بولاية فلوريدا بعد حادث إطلاق النار

صور.. شرطة أمريكا داخل الفصول المدرسية بولاية فلوريدا بعد حادث إطلاق النارالخميس، 15 فبراير 2018 07:16 م
تواجد الشرطة الأمريكية داخل فصل مدرسى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق
انتشرت الشرطة الأمريكية فى محيط موقع إطلاق النار بمدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية، وداخل الفصول المدرسية حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 قتيلا.
وقالت السلطات الأمريكية إن المسلح الذى نفذ الهجوم يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، مشيرة إلى أنه كان تلميذا فى المدرسة وقد تم فصله منها فى وقت سابق.
وأوضح قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل فى تصريحات صحفية، إن المسلح يدعى نيكولاس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.
تواجد الشرطة الأمريكية داخل فصل مدرسى
تواجد الشرطة الأمريكية
جانب من تواجد الشرطة الأمريكية
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة