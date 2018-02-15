صور.. سقوط 4 أشخاص من أهالى قرية كفر عليم بالقليوبية فى بالوعة صرف صحى





كتب سيد الخلفاوى

شهدت قرية كفر عليم التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، سقوط 4 أشخاص من أهالى القرية فى بالوعة صرف صحى، وتمكن الأهالى من إنقاذهم وتم نقلهم لأقرب مستشفى، بعضهم فى حالة خطرة.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن الأهالى الذين سقطوا فى بالوعة الصرف الصحى، كانوا يحاولون توصيل وصلة صرف لأحد المنازل، مشيرا إلى أن مشروع الصرف الصحى بالقرية لم يسلم بالكامل، وأن هناك عدد من الشوارع لم تنته الشركات المنفذة للمشروع من تسليمها حتى الآن.

واضاف رئيس شركة المياه، لـ"اليوم السابع"، ان المقاول تأخر فى تسليم عدد من الخطوط، ولا يمكن لشركة المياه استلام المشروع قبل الانتهاء من قبل المقاول، مشيرا إلى أنه طالب المقاول بسرعة تسليك بالوعات الصرف لتسليمها للشركة.

وأوضح مجاهد أن الشركة تسلمت الأموال الخاصة بوصلات المنازل، مطالبا الأهالى بعدم التدخل فى التوصيل حفاظا على حياتهم.