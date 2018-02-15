صور.. خروج مستشفى شام الجراحى بريف إدلب عن الخدمة عقب غارة جوية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أدى قصف للطيران الروسى، إلى خروج مستشفى "شام الجراحى" فى ريف إدلب الجنوبى عن الخدمة، وسط أضرار كبيرة لمبنى المستشفى.

وأدت الغارات إلى إلحاق دمار هائل بالمستشفى الذى كان يوفر الرعاية الطبية لنحو آلاف الأشخاص ويستقبل نحو 4 آلاف مريض يومياً، وذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات الجوية فى مناطق أخرى من المحافظة، كان آخرها استهداف بلدة عين السودة شرق جسر الشغور.



تدمير مدخل المستشفى



تضرر أحد الاجهزة الطبية داخل المستشفى



تضرر الصيدلية بالمستشفى



تضرر المبانى داخل المشتشفى