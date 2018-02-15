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الخميس، 15 فبراير 2018 09:52 م
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صور.. خروج مستشفى شام الجراحى بريف إدلب عن الخدمة عقب غارة جوية

الخميس، 15 فبراير 2018 02:59 م
صور.. خروج مستشفى شام الجراحى بريف إدلب عن الخدمة عقب غارة جوية محاولة اصلاح بعض الاجهزة التى تضررت بالمستشفى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أدى قصف للطيران الروسى، إلى خروج مستشفى "شام الجراحى" فى ريف إدلب الجنوبى عن الخدمة، وسط أضرار كبيرة لمبنى المستشفى.

وأدت الغارات إلى إلحاق دمار هائل بالمستشفى الذى كان يوفر الرعاية الطبية لنحو آلاف الأشخاص ويستقبل نحو 4 آلاف مريض يومياً، وذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات الجوية فى مناطق أخرى من المحافظة، كان آخرها استهداف بلدة عين السودة شرق جسر الشغور.

تدمير مدخل المستشفى
تدمير مدخل المستشفى

 

تضرر أحد الاجهزة الطبية داخل المستشفى
تضرر أحد الاجهزة الطبية داخل المستشفى

 

تضرر الصيدلية بالمستشفى
تضرر الصيدلية بالمستشفى

 

تضرر المبانى داخل المشتشفى
تضرر المبانى داخل المشتشفى

 

محاولة اصلاح بعض الاجهزة التى تضررت
محاولة اصلاح بعض الاجهزة التى تضررت

 

 


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