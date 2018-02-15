صور.. ترامب يعلن التوجه إلى مكان إطلاق النار فى فلوريدا





واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، أنه سيتوجه إلى باركلاند فى فلوريدا حيث قتل شاب فى التاسعة عشرة مستخدما بندقية هجومية 17 شخصا فى مدرسة بالولاية.

وقال ترامب فى كلمة مقتضبة إنه يخاطب "أمة تتألم" من دون ان يشير إلى "الأسلحة النارية" واعدا فى المقابل بالتصدى "للمشكلة الصعبة المتمثلة فى الامراض النفسية".



كلمة دونالد ترامب



جانب من كلمة دونالد ترامب