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صور.. تدريب 63 موظفا على قانون الخدمة المدنية بأسوان

الخميس، 15 فبراير 2018 07:08 م
صور.. تدريب 63 موظفا على قانون الخدمة المدنية بأسوان دورة المالية للتعريف بقانون الخدمة المدنية بأسوان


أسوان – صلاح المسن
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شهدت قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، اليوم الخميس، ختام الدورة التدريبية، لموظفي المديرية المالية بأسوان، التي نظمتها وزارة المالية لمدة 5 أيام،  لتدريب 63 موظفا من أعضاء الشئون القانونية، ووكلاء ومديرى الحسابات بالجهات الحكومية المختلفة بمحافظة أسوان.

تدريب وزارة المالية (7)
تدريب وزارة المالية (7)

 

تدريب وزارة المالية (8)
تدريب وزارة المالية للتعريف بقانون الخدمة المدنية

 

تدريب وزارة المالية (8)
موظفين الادارات اثناء البرنامج التدريبى
 
تدريب وزارة المالية (4)
دورة تدريبية تحت رعاية وزارة المالية)
تدريب وزارة المالية (2)
تدريب أعضاء الشئون القانونية ، ووكلاء ومديري الحسابات بالجهات الحكومية 

 

وذلك للتعرف علي أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81لسنة 2016، وشرح اللائحة التنفيذية للقانون.

 

كما يهدف البرنامج التدريبي الي إكساب المشاركين من موظفي المديرية المالية بأسوان كيفية تطبيق أحكام  قانون الخدمة المدنية الجديد  رقم 81لسنة 2016 علي الأجور والعلاوات والاجازات  والجزاءات  الواردة به .

 

 

 


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