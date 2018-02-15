صور.. الوزير العُمانى يوسف بن علوى يزور المسجد الأقصى المبارك





كتب عبد الوهاب الجندى

زار يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية لسلطنة عُمان، المسجد الأقصى المبارك، بصحبة عددا من المسئولين، خلال زيارته الرسمية لدولة فلسطين.

كما تفقد الوزير العُماني، جامعة القدس وألقى من على منبرها محاضرة قيمة تطرق فيها إلى الأوضاع فى القدس وفلسطين والمنطقة برمتها، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.



الوزير العماني يحمل لوحة تجسد المسجد الأقصى



بن علوى يقدم الهدايا



وزير الشئون الخارجية العماني في المسجد الأقصى