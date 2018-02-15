video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى

الخميس، 15 فبراير 2018 07:41 ص
صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى احتفالات فى المكسيك


أ ف ب
إضافة تعليق

شارك مئات المكسيكيون فى احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى بولاية غيريرو المكسيكية.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، مشاركة المكسيكيون فى احتفالات السيدة العذراء غوادالوبى بولاية غيريرو المكسيكية، فى أجواء تملؤها الفرحة والمرح.

ووفقا للمؤرخين، فقد ظهرت لأول مرة فى المكسيك فى التاسع من ديسمبر من عام 1531، حينما كان  خوان دييغو، فى طريقه لحضور قدّاس بالمكسيك وفجأة سمع موسيقى رائعة وصوت امرأة يناديه من فوق تلة تيبيياك (غوادالوبي) الصحراوية التى مرّ بها لتوّه. ورأى فوق التلّة امرأة جميلة تشعّ وهجا، فكانت هى العذراء غوادالوبى.

احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى

 

المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى

 

جانب من احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
جانب من احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى

 

جانب من احتفالات المكسيك
جانب من احتفالات المكسيك

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

مشاركة واسعة فى احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
مشاركة واسعة فى احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى

 

مكسيكيون فى الاحتفالات
مكسيكيون فى الاحتفالات

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل موظف يعمل بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمكسيك

أمريكا تبدأ بناء سفارتها الجديدة فى المكسيك

المكسيك

اخبار المكسيك

اخبار العالم

العالم اليوم

العذراء غوادالوبى



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة