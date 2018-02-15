صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبىالخميس، 15 فبراير 2018 07:41 ص
احتفالات فى المكسيك
أ ف ب
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شارك مئات المكسيكيون فى احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى بولاية غيريرو المكسيكية.
وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، مشاركة المكسيكيون فى احتفالات السيدة العذراء غوادالوبى بولاية غيريرو المكسيكية، فى أجواء تملؤها الفرحة والمرح.
ووفقا للمؤرخين، فقد ظهرت لأول مرة فى المكسيك فى التاسع من ديسمبر من عام 1531، حينما كان خوان دييغو، فى طريقه لحضور قدّاس بالمكسيك وفجأة سمع موسيقى رائعة وصوت امرأة يناديه من فوق تلة تيبيياك (غوادالوبي) الصحراوية التى مرّ بها لتوّه. ورأى فوق التلّة امرأة جميلة تشعّ وهجا، فكانت هى العذراء غوادالوبى.
احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
المكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
جانب من احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
جانب من احتفالات المكسيك
جانب من الاحتفالات
مشاركة واسعة فى احتفالات الذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء غوادالوبى
مكسيكيون فى الاحتفالات
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