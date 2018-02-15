صور.. اللحظات الأولى بعد مقتل 3 أشخاص فى حادث إطلاق نار بأمريكا





أ ف ب

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات اطلاق نار داخل مدرسة ثانوية فى ولاية فلوريدا، حسبما أعلن مسئولون ووسائل أعلام أمريكية.

ووقعت الحادثة فى مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية فى مدينة باركلاند التى تقع فى الجزء الجنوبى من الولاية، فيما اعتقلت الشرطة منفذ الهجوم الذى فتح النار داخل المدرسة، حسبما أعلن مكتب شريف مقاطة برووارد.

ووجه مكتب شريف مقاطة برووارد نداءً عبر تويتر دعا فيه المواطنين إلى "تجنب المنطقة"، فيما نصحت الشرطة الأساتذة والطلاب فى المبنى "بالبقاء محتمين فى الداخل حتى تصل إليهم الشرطة".



بكاء فى محيط المدرسة



تلاميذ أمريكيون



جانب من موقع الحادث



سيارات الشرطة الأمريكية



فتيات قرب الحادث



قتلى وجرحى فى حادث إطلاق نار داخل مدرسة بأمريكا



قوات الشرطة الأمريكية



محيط الحادث