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صور.. أهالى المنشية بقرية الفردان: الكهرباء لا تصل إلينا بسبب تهالك الشبكة

الخميس، 15 فبراير 2018 07:00 ص
صور.. أهالى المنشية بقرية الفردان: الكهرباء لا تصل إلينا بسبب تهالك الشبكة قواعد المحولات أكلها الصدأ


الإسماعيلية – جمال حراجى
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منطقة المنشية تقع على بعد 7 كيلومتر من مدينة الإسماعيلية وتتبع قرية الفردان مركز الإسماعيلية، ويعانى الأهالى من مشكلة عدم وصول الكهرباء للمنازل وانقطاعها المتواصل والذى يسبب العديد من المشكلات وحرائق متكررة فى المنازل وخسائر بالأجهزة المنزلية

أعمدة بدون لمبات

يقول الحسن دكرونى أحد سكان المنشية أن المشكلة التى تهدد استقرار وأمن المواطنين وآلاف الأسر التى تقيم فى هذه المنطقة هى عدم وجود كهرباء، الأعمدة الموجودة لا يوجد بها لمبة واحدة لإنارة والمحولات قديمة ومتهالكة وبمجرد هبوب رياح بسيطة أوأمطار تنقطع الكهرباء وتتقطع أسلاك الأعمدة الهوائية ونعيش فى إظلام كامل، تقدمنا بالعدد من الشكاوى للمسئولين بالوحدة المحلية وحصلنا على وعود بحل المشكلة ولم يتم شىء حتى هذة اللحظة

حرائق المنازل والأجهزة

ويشير ناضر محمود السمبو أحد السكان إلى إصابتة بحروق نتيجة حادث حريق أجهزة كهربائية بمنزل مجاور لمنزلة عندما ذهب لإنقاذ جارة، والذى انقطعت الكهرباء فجأة ثم عادت لتحرق جميع الأجهزة بالمنزل وتشب الحرائق فى كل شبر فى المنزل البسيط، ولم نجد أى حيلة فى إنقاذ ما تبقى من أجهزة كهربائية داخل المنزل المحترق ، وهذة الحوادث تتكرر نتيجة ضعف المحولات وعدم كفاءتها وقدرتها على توصيل التيار لكهربائي للمنطقة. 

تجديد المحولات

ويطالب عيد منصور عودة من أهالى القرية بضرورة تجديد وإحلال المحول الرئيسى المغزى للقرية والمحولات الفرعية وصيانتها صيانة كاملة وتغيير التالف منها حتى تنتظم الكهرباء فى الوصول إلى المنازل ، لمنع الحرائق والحوادث المتكررة فى المنطقة.

الأسلاك الهوائية

ويضيف أحمد فتحى العسكرى من أهالى المنطقة أن مشكلة الأعمدة والأسلاك الهوائية المنتشرة بالمنطقة تمثل خطورة على الأهالى فى حالة وقوع سلك عار على منزل أو على المواطنين، تكون نتيجته كارثية ، فلماذا لم يتم تغيير الأسلاك الهوائية بأسلاك أرضية أسوة بالمناطق المجاورة، وإنارة هذه الأعمدة بدلا من الظلام المخيف، والذى يتسبب فى إنتشار اللصوص والسرقات، والعديد من الحوادث، وخاصة أن المنطقة جبلية وبها مناطق بعيدة عن العمران والكتلة السكنية، وأراضى زراعية متطرفة.

خطه للتجديد والإحلال

ومن جهتة قال محمود الصوري رئيس قرية المنايف التابعة لها منطقة المنشية، أن هناك خطة لحل مشكلة إنقطاع التيار الكهربائى فى توابع القرية ومنها منطقة المنشية، ومنها تغيير بعض المحولات الكهربائية القديمة بمحولات جددة وزرع أعمدة فى المناطق التى ليس بها أعمده كهربائية وعزل الأسلاك حتى لا تتسبب فى الأعطال عند حدوث أمطار أو رياح، وسوف نبدأ خلال الفترة القادمة  بالمحولات الكهربائية تجديد وصيانة ثم الأعمدة وإنارتها.

إنارة طريق بورسعيد

 وأوضح رئيس القرية إلى أنة تم الإنتهاء من إنارة طريق بورسعيد بطول 10 كيلومترات وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه، وإنشاء خط كهرباء من شمال الإسماعيلية حتى الفردان بطول 18 كيلومتر للحد من إنقطاع التيار الكهربائى ووضع محولات وأعمدة على طريق الصالحية وشراء مهمات للإضاءة بـ 550  ألف جنية لإنارة الطريق.

قواعد المحولات أكلها الصدأ
قواعد المحولات أكلها الصدأ

 

أسلاك هوائية
أسلاك هوائية

 

وصلات عشوائية تسبب الحرائق
وصلات عشوائية تسبب الحرائق

 

أعمدة بلا لمبات
أعمدة بلا لمبات

 

ظلام دامس بالمنطقة
ظلام دامس بالمنطقة

 

عمود وحيد بدون إنارة
عمود وحيد بدون إنارة

 

جانب من المنطقة
جانب من المنطقة

 

محول قديم متهالك
محول قديم متهالك

 


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