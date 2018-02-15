"صحة الغربية": سحب عينات 986 مواطنا ضمن حملة الرئيس ضد فيروس "C"الخميس، 15 فبراير 2018 09:29 م
الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربيه
الغربيه - محمد طارق
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أعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربيه ، أن القوافل الطبية التى انطلقت على هامش فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" بحلول عام 2020، ونجحت خلال 48 ساعة فى الكشف وسحب عينات من 986 مواطنًا، وذلك من من مدينة طنطا وسمنود .
وأضاف وكيل صحة الغربيه ، لـ"اليوم السابع"، أن عدد المترددين التي تم فحصهم 283 حاله ، والتى تستهدف كشف باطنة وتحاليل طبية وعلاج للمصابين، لمن أعلى من 18 سنة، موضحًا أن المحافظة تضم مركزا لعلاج فيروس سى.
وأوضح الدكتور محمد شرشر، أنه قام بعمل جولات على عمل القوافل رافقة خلالها الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل المديريه ، والتى شهدت إقبالا كثيفًا من الأهالى بصورة تؤكد حرصهم على صحتهم لسحب العينات والتأكد من عدم تعرضهم لهذا الفيروس، مشددًا على أن الحملات مستمرة فى كل أنحاء الجمهورية.
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