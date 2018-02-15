صحة الأقصر تعلن سحب عينات 616 مواطنا ضمن حملة الرئيس ضد فيروس C





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القوافل الطبية التى انطلقت على هامش فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" بحلول عام 2020، تواصلت بمدينة إسنا ونجحت خلال 48 ساعة فى الكشف وسحب عينات من 616 مواطنًا، وذلك من قريتى الهنادى والدير بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة نجحت فى الكشف وسحب عينات من 158 مواطنًا بقرية الهنادى و458 مواطنًا بقرية الدير، والتى تستهدف كشف باطنة وتحاليل طبية وعلاج للمصابين، لمن أعلى من 18 سنة، موضحًا أن المحافظة تضم مركزا لعلاج فيروس سى بالأقصر، الذى يعتبر أول مركز للعلاج المجانى بالصعيد، وتبين ظهور أكثر من 23 حالة إيجابية بين المواطنين.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أنه قام بعمل جولات على عمل القوافل رافقة خلالها الدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والتى شهدت إقبالاً كثيفًا من الأهالى بصورة تؤكد حرصهم على صحتهم لسحب العينات والتأكد من عدم تعرضهم لهذا الفيروس، مشددًا على أن الحملات مستمرة فى كل أنحاء الجمهورية.