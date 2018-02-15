س و ج.. ماذا تعرف عن جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية؟





المنوفية - محمود شاكر



أين يقع مقر الجمعية وما الهدف من إنشائها؟ تعتبر جمعية المساعى المشكورة من أقدم الجمعيات بمحافظة المنوفية، والتى تم تأسيسها لتقود عملية التنوير والتعليم بمحافظة المنوفية وغيرها من المحافظات منذ أكثر من قرن من الزمان.

جمعية المساعى المشكورة اتخذوا لها مقرا رئيسيا بمدينة شبين الكوم ، وجعلوا الهدف الرئيسى من إنشائها العمل على نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للكادحين وذوى الموارد المحدودة الذين يستحيل عليهم الاغتراب طلبا للعلم.

كيف كانت نشأة الجمعية؟

لم يكن بالمنوفية حتى أواخر القرن التاسع عشر من مؤسسات تعليمية سوى الكتاتيب التى تعنى بتحفيظ القرآن الكريم والتأهيل للالتحاق بالأزهر الشريف، ومدرسة ابتدائية وحيدة تابعة لمجلس المديرية فى مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة لم تكن تكفى لنشر التعليم فى ربوع المحافظة إذ ظل الانتقال فى أرجائها يعتمد على الدواب حتى منتصف القرن العشرين فكان يشق على التلاميذ الانتقال إلى مقر تلك المدرسة ، ولذا اجتمع لفيف من كبار ملاك الأراضى الزراعية بالمنوفية عام 1892 وقرروا إنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "المساعى المشكورة" واتخذوا لها مقرا رئيسيا بمدينة شبين الكوم ، وجعلوا الهدف الرئيسى من إنشائها العمل على نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للكادحين وذوى الموارد المحدودة الذين يستحيل عليهم الاغتراب طلبا للعلم.

ما الأهداف التى قامت على أساسها الجمعية؟

استهدفت الجمعية نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظة، القيام بالخدمات الثقافية والتعليمية والدينية بدائرة المحافظة، رعاية الطفولة والأمومة بإنشاء دور الحضانة وغير ذلك من الوسائل، نشر الوعي البيئى عن طريق الندوات العامة والنشرات والمشروعات لتحسين البيئة والإشراف على تنفيذها كتجارب فى بعض المواقع ثم تعميمها، إنشاء المدارس والتبرع بالأراضى لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع أنحاء المحافظة لإقامة مدارس الخطة عليها، رعاية الطلبة الأيتام والمحاجين بجامعة المنوفية، تنمية روح الانتماء لدى أعلام محافظة المنوفية وأوائل طلبة جامعتها من أبناء المنوفيين بتكريمهم فى يوم الوفاء والجزاء سنويا، رعاية حفظة القرآن الكريم وإنشاء معاهد القراءات لإعداد المحفظين وبصفة خاصة دعم المشروع الذى تتولاه لجنة الزكاة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الدايم بشبرا بخوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، الاشتراك فى المؤتمرات والدراسات والمشروعات المتصلة بأنشطة الجمعية ـ فى الداخل والخارج.

كيف بدأت النشاط التعليمى؟

قامت الجمعية بإنشاء مدرسة ابتدائية فى عاصمة كل مركز من المراكز الإدارية الخمسة التى كانت تضمها المحافظة آنذاك، وعبرت الجمعية عن وعى رشيد سابق لعصره حين افتتحت مدرسة البنات الابتدائية بشبين الكوم 1899 فى مجتمع زراعى تحكمه تقاليد صارمة تحد من حركة الفتاة، وكانت الدراسة بهذه المدرسة داخلية، فكانت المدرسة الثانية لتعليم الفتيات فى مصر كلها بعد المدرسة السنية التى أنشأها الخديو إسماعيل بالقاهرة .

ماذا عن التطوير فى التعليم والتعليم الثانوى؟

فى عام 1904 افتتحت الجمعية مدرستها الثانوية للبنين بمدينة شبين الكوم لاستقبال تلاميذ المدارس الابتدائية الخمس التابعة لها، فكانت هذه المدرسة هى الخامسة على مستوى الدولة وكان لهذه المدرسة دور بارز فى تأهيل المتميزين من طلابها للالتحاق بالجامعة المصرية منذ كانت جامعة أهلية وفى مدارس التعليم العالى المختلفة فى أوائل القرن العشرين .

كم كان عدد الطلاب المتوافدين على المدارس؟

بلغت نسبة التلاميذ عام 1907 فى مدارس الجمعية الابتدائية 15% من مجموع تلاميذ هذه المدارس على مستوى الدولة وبلغت نسبة التعليم فى المدرسة الثانوية 11% من مجموع الطلبة فى مدارس مصر كلها، وظلت مدارس الجمعية وحدها حاملة لواء التعليم والتنوير على أرض المنوفية دون مزاحم حتى منتصف الأربعينيات من القرن العشرين ، إذ لم يكن للدولة حتى ذلك الحين بمواردها المحدودة فى ظل الاحتلال البريطانى مدرسة ابتدائية أو ثانوية على أرض المنوفية .

هل اثرت مجانية التعليم على دور الجمعية ومدارسها؟

عندما أخذت الدولة بنظام مجانية التعليم عام 1950، ولأن التعليم الحكومى حتى ذلك التاريخ كان تعليما جيدا هبطت أعداد المتقدمين إلى مدارس الجمعية باعتبارها مدارس تعليم خاص بمصروفات، وكان هبوطا حادا لا تستطيع معه الجمعية الاستمرار فى أداء مهمتها بالمجان لكافة المتقدمين إليها، فتنازلت عن المدارس إلى وزارة المعارف العمومية عام 1958 بغير مقابل وكل ما اشترطته فى عقد التنازل أن تبقى المدارس حاملة لاسم "المساعى المشكورة".