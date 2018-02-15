س وج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفى بنقابة البيطريين





كتبت آية دعبس

تستعد النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى إجراء انتخابات التجديد النصفى، وذلك بعد الانتهاء من فحص كافة الطعون المقدمة للجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة الدكتور أحمد الغندور عضو مجلس النقابة.

متى سيتم إجراء انتخابات نقابة البيطريين؟

الجمعة 13 أبريل المقبل.

على أى مقاعد سيتم التصويت ؟

انتخابات التجديد النصفى تتم على 12 مقعدا بالنقابة العامة للبيطريين، مقسمين إلى مناطق هى "عضوية المجلس فوق سن 15 عاما، عضوية المجلس تحت سن 15 عاما، منطقة القاهرة والجيزة، ومنطقة وسط الدلتا، غرب الدلتا، وشرق الدلتا، شمال الوجه القبلى، وجنوب الوجه القبلى"، كما سيتم إجراء الانتخابات على مقاعد مجلس نقابة محافظة قنا كاملا.

لماذا يتم إجراء الانتخابات فى محافظة قنا دون باقى المحافظات؟

يأتى ذلك نتيجة لأحداث سابقة، بعد تعرض نتائج انتخابات تلك المحافظة للطعن وبطلانها، وإعادتها مرة أخرى، حتى باتت هى ومحافظتى القاهرة والجيزة يتم إجراء الانتخابات الخاصة بهم فى أوقات مختلفة عن باقى المحافظات.

كم مقر انتخابى على مستوى الجمهورية ؟

27 مقرا انتخابيا، لوجود مقر واحد بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

كم عدد لجان الاقتراع ؟

حوالى 42 لجنة انتخابية، وقد يزيد عددها عن ذلك، نظرا لاتجاه لجنة الانتخابات إلى زيادة عدد اللجان بالمحافظات الكبيرة.

هل سيتم الإشراف القضائى على عمليات التصويت ؟

نعم، وبدأت عملية الإشراف القضائى بالفعل مع بدء عمليات فحص الطعون المقدمة للجنة الإشراف على الانتخابات على قوائم المرشحين على كافة المقاعد.

كم مستشار سيشارك بالإشراف على الانتخابات؟

حوالى 42 مستشارا بمجلس الدولة، طبقا لأعداد اللجان المخصصة للتصويت، هذا بجانب المستشارين المشاركين باللجنة العامة للانتخابات، والتى مقرها فى القاهرة.

أين ستتم عمليات التصويت؟

تتجه لجنة الانتخابات إلى إجراء عمليات التصويت، بالنوادى القريبة من مقرات النقابات الفرعية للمحافظات، كمحاولة منها لمشاركة أكبر عدد من الأطباء بعمليات التصويت.