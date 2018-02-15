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سلطات المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:06 ص
سلطات المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة مطار القاهرة


كتب هانى عثمان
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى من ضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، خلال حملة أمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية، من المترددين على صالات السفر والوصول وقرية البضائع.

وقالت مصادر أمنية، إنه خلال أعمال التحريات التى تقوم بها إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الجوى تمكن أفراد المباحث من ضبط 22 شخصًا من المشتبه بهم والصادر ضدهم أحكاما قضائية مختلفة، وذلك أثناء ترددهم على مطار القاهرة.

وأضافت المصادر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم وحجزهم لحين تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

 

 


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