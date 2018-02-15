سفر وعودة 996 مصريا وليبيا و201 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة





مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 996 مصريا وليبيا و201 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 856 آلى الجانب الليبى، بينهم 224 مصريا و632 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 140 بينهم 131 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 9 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 384 ألف و 20 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 141 شاحنة آلى الجانب الليبى وعودة 60 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.