زراعة أسيوط: نستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقطن لتصل إلى 4650 فدانا





أسيوط ـ محمود عجمى

قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن المديرية تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقطن لـ 4650 فدانا فى عام 2018؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إنه خطة مديرية الزراعة هذا العام تستهدف زيادة حجم المساحة المزروعة بمركز القوصية لتصل 30 فدانا ومنفلوط لـ 150 فدانا، وأبوتيج 1245 فدانا، وصدفا 150 فدانا، وأبنوب 460 فدانا، وساحل سليم 5 أفدنة، وأسيوط 2300 فدان، والفتح 310 فدادين، ليصبح إجمالى المساحات المزروعة بالمحافظة 4650 فدانا بزيادة 30% عن العام الماضى.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، إلى إنه تم توريد حوالى 127 ألف قنطارًا من إجمالى حجم المساحة المزروعة فى العام الماضى وهذه نسبة جيدة؛ حيث تمت مكافحة ظاهرة تهريب القطن خارج محافظة أسيوط عن طريق التواصل مع المزارعين وحثهم على توريد القطن و ضمان حصولهم على مستحقاتهم خلال 72 ساعة من تاريخ التوريد.