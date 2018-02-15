رانيا المشاط تبحث مع ملحق سفارة الصين زيادة حركة السياحة بين البلدين





كتبت ميرفت رشاد

استقبلت اليوم الخميس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ويوان جيقو وانغ الملحق الثقافى فى سفارة الصين بالقاهرة، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والصينى لزيادة الحركة السياحية البينية بين البلدين.

واستهلت وزيرة السياحة اللقاء، بحسب بيان صحفى، بالتأكيد على العلاقات القوية التى تربط بين مصر والصين والتعاون المستمر والمتزايد فى العديد من المجالات خاصة السياحة، موضحة أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة المصرية، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة فى الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينية إلى مصر.

كما تطرقت الوزيرة للحديث عن أهمية السياحة فى مصر باعتبارها داعما أساسيا للاقتصاد المصرى، حيث تمثل 15% من إجمالى الناتج المحلى وترتبط بالعديد من الصناعات، علاوة على أنها من أكبر مجالات خلق فرص عمل جديدة بما يؤدى إلى محاربة الفقر، مؤكدة على أن الوزارة تهتم الآن بجذب المزيد من الاستثمار السياحى، إلى جانب الاهتمام بتدريب العاملين بالقطاع على كافة أصعدته بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز البنية التحتية المنشآت السياحية.

ومن جانبه، هنأ الملحق الثقافى الصينى وزيرة السياحة على حقيبة تولى وزارة السياحة متمنيا لها التوفيق، ومؤكدا على رغبة الجانب الصينى فى مزيد من التعاون مع الجانب المصرى خاصة فى المجال السياحى، مشيرة إلى شغف السائح الصينى بالحضارة الفرعونية القديمة ورغبته الشديدة فى زيارة ومشاهدة الآثار المصرية.

كما أعرب المسئول الصينى عن إعجابه بالجهود التى يبذلها المصريون حاليا للنهوض بدولتهم، مشيرا إلى أنه فى ظل ما تشهده مصر حاليا من تطورات فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 نهضة كبيرة لمصر.

وأشار إلى رابطة "المدن السياحية العالمية" ومقرها بكين، ودورها فى الترويج للمدن السياحية التى تضمها، موضحا أن الأمين العام للرابطة قد أبدى رغبة فى التواصل مع وزيرة السياحة لإقامة الدورة القادمة للرابطة فى احدى المدن السياحية فى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرابطة تضم 200 عضو يمثلون مدن سياحية حول العالم ومنها القاهرة ـ وتأسست منذ 5 سنوات، وتختار الرابطة كل عام مدينة سياحية لإقامة مؤتمرها السنوى بها.

وفى سياق متصل، تشارك الدكتورة رانيا المشاط بعد قليل فى حضور فعالية إنارة برج القاهرة فى إطار الاحتفال بأعياد الربيع الصينى، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والذى ينظمه المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، بحضور السفير الصينى بالقاهرة ومستوى رسمى من الجانبين الصينى والمصرى.