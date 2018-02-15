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رئيس فنزويلا يؤكد حضوره قمة الأمريكيتين فى البيرو رغم رفض ليما

الخميس، 15 فبراير 2018 08:50 م
رئيس فنزويلا يؤكد حضوره قمة الأمريكيتين فى البيرو رغم رفض ليما الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو


كراكاس (أ ف ب)
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أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الخميس، أنه سيحضر قمة الأمريكيتين فى 13 و14 أبريل فى ليما رغم تحذير الحكومة البيروفية أنه لن يكون "مرحبا به".

وقال الرئيس الاشتراكى فى مؤتمر صحفى "هل يخافون منى؟ لا يريدون رؤيتى فى ليما؟ سيروننى، فلتمطر، فلتبرق السماء وترعد، جوا او برا او بحرا سأصل إلى قمة الأمريكيتين حاملا حقيقة فنزويلا".

وأعلنت البيرو الثلاثاء، أن مادورو لن يكون "مرحبا به" فى القمة التى تستضيفها وتجمع رؤساء 35 دولة فى القارة وجزر الكاريبى.

لكن الرئيس الفنزويلى أكد أنه تلقى الأربعاء دعوة من رئيس البيرو بيدو بابلو كوزينسكى.

وأضاف عارضا الرسالة للصحفيين أن "هذه الرسالة وصلت من بيدرو بابلو كوزينسكى لدعوتى إلى قمة الأمريكيتين، سيكررون مع فنزويلا السلوك السىء الذى تعاملوا فيه مع شقيقتنا كوبا. إنهم مجانين". 


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