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رئيس حى مصر القديمة: استمرار الهدم فى مدابغ سور مجرى العيون

الخميس، 15 فبراير 2018 10:39 م
رئيس حى مصر القديمة: استمرار الهدم فى مدابغ سور مجرى العيون جانب من أعمال الهدم - أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، أن أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون مستمرة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى هدم مدابغ كل من أحمد كمال الدين ، وسعد بدوى أبو القاسم ، وطارق ثابت ، وعادل على عبد الرحيم ، ولطفى عاشور.
 
وأضاف رئيس حى مصر القديمة، فى تصريحات له، أن هدم المدابغ يأتى فى إطار مشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة ، والذى يهدف للإرتقاء بالمستوى الحضارى للمنطقة وازالة مسببات التلوث البيئى الناتجة عن أعمال المدابغ بالأسلوب التقليدى القديم ، وكذلك تطوير صناعة الجلود.
 

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مصر القديمة

المدابغ

الجلود

صناعة الجلود



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