رئيس حى مصر القديمة: استمرار الهدم فى مدابغ سور مجرى العيون





كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، أن أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون مستمرة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى هدم مدابغ كل من أحمد كمال الدين ، وسعد بدوى أبو القاسم ، وطارق ثابت ، وعادل على عبد الرحيم ، ولطفى عاشور.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة، فى تصريحات له، أن هدم المدابغ يأتى فى إطار مشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة ، والذى يهدف للإرتقاء بالمستوى الحضارى للمنطقة وازالة مسببات التلوث البيئى الناتجة عن أعمال المدابغ بالأسلوب التقليدى القديم ، وكذلك تطوير صناعة الجلود.