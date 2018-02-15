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رئيس جامعة المنيا: فعاليات جامعية للتوعية بضرورة المشاركة فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 15 فبراير 2018 02:00 ص
رئيس جامعة المنيا: فعاليات جامعية للتوعية بضرورة المشاركة فى انتخابات الرئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا


وائل ربيعى
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أكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة بعض الفعاليات حول التوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطنى على الجميع.

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوضع الحالى فى مصر يحتاج إلى المساندة والقيام بكل الواجبات الوطنية ومنها المشاركة بقوة فى هذه الانتخابات المقبلة بصرف النظر عن المرشحين.

وأكد أن الطلاب يحتاجون لتعميق الانتماء فى نفوسهم خاصة خلال الفترة الحالية، وعدم تركهم فريسة لأولئك الذين يحاولون استقطاب الشباب لتحقيق أهدافهم الخاصة.

 


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