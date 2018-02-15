رئيس الرقابة المالية يصدر قراراً بإيقاف استفادة 3 عملاء من الشراء بالبورصة





كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 203،202 لسنة 2018، بإيقاف استفادة 3 عملاء من التعامل (شراءً) فى سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وهم الأكود الموحدة 500934، 441868، 597286.

وينص قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 40 لسنة 2017، على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.