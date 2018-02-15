حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسطو المسلح على مدير فندق بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الهرم بحبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالسطو المسلح على مدير فندق بالهرم، واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تتبع رواد البنوك وسرقتهم بالإكراه.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من "خالد . س" مدير فندق أفاد فيه بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى 120 ألف جنيه من أحد البنوك بمدينة السادس من أكتوبر، وتوجهه إلى محل إقامته بمنطقة حدائق الأهرام مستقلاً سيارته وبرفقته زوجته، وبمنطقة هضبة الأهرام اعترض طريقه أربعة أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ملاكى، وبحوزتهم أسلحة نارية وحاولوا استيقافه إلا أنه تمكن من الهرب.

تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة هم "بلال . ر . ح" 35 سنة ومقيم بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكم قضائية صادرة ضده فى قضايا (مخدرات، حيازة ذخيرة، سرقة بالإكراه و "رامى . ز . ع" 30سنة و" محمد . ز . ع " 35 سنة و" محمد . ص . ك " عاطلين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم تتبع رواد البنوك وسرقتهم بالإكراه، وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى عبارة عن 3 بنادق آلية و 3 خزينة لذات الأسلحة و40 طلقة نارية من ذات العيار، 2 بندقية خرطوش و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت و27 طلقة صوت، 2 قناع أسود، مبلغ مالى قدره 31 ألف و500 جنيه، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد 4 جرائم مماثلة بدائرة قسم شرطة الهرم.