حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية

حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة المصريةالخميس، 15 فبراير 2018 04:27 م
كتبت أمنية الموجى
أمر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بعرض عبد المنعم أبو الفتوح على مستشفى السجن مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة لـ"أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وطالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه فى جلسة التحقيق، بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجىء.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، فى ضوء ما تسلمته من تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، التى تفيد ارتكابهم جرائم تستوجب التحقيق معهم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
يااااااااارب اعدام هو وامثاله
يااااااااارب اعدام هو وامثاله لانهم يخونون الوطن واهلهم وعرضهم وحسبنا الله فيهم وامثالهم
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
ابو الفتوح مثل كل الاخوان الخرفان كداب منافق يبيع امه وابوه من اجل المال والمنصب
تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد
الله ينور
كان لازم من زمان و عقبال حمدين و اتباعه
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
خونه
إخوان خونه إرهابيين قتله. كان طالع عامل نفسه عنتر و زعيق و تشنج و هستيريا. و بعدين تطلع الحكايه زى كل مرة كذبه و ممولين و خونه و كله علشان الدولارات. زى اللى بيدافعوا عنه. يحيا جيش و شرطه مصر و يحيا السيسي يا خونه . دماء الشهداء اللى قتلتوهم لن تذهب هباء.