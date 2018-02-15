حبس المتهمين بمقتل نجار الدلنجات 4 أيام على ذمة التحقيقات





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قرر عبد الله السعيد وكيل النائب العام برئاسة المستسار عمرو سعدون مدير نيابة الدلنجات وإشراف المستسار احمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة حبس المتهمان بمقتل نجار بقرية أطلميس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمقتل نجار تعديا عليه بالضرب بالشوم عقب فض جلسة عرفية مع المتهمين وجيرانهم و الحكم فيها بمبلغ 200 ألف جنية خفضت الي 80 ألف عليهم بالدلنجات.

تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من المستشفي العام يفيد وصول شلبي ع س 61 سنة ومقيم بقرية اطلميس التابعة لدائرة المركز وتم تحويله لمستشفى خاص بمدينة دمنهور وتوفي متاثرًا بإصابته.

وبسؤال نجله "محمد" اتهم كل من رامي م ع ، ياسر ع ع ، عبد الصمد ع ، هارب بالتعدي علي والده بالعصي والشوم عقب الانتهاء من جلسة عرفية مع المتهمين وجيرانهم بالمنزل ، حيث تم الحكم فيها عليهم بسداد مبلغ 200 الف جنية وخفضت الي 80 الف جنية مضيفًا أن المتهمين قاما بالاعتداء علي والده عقب سدادهم المبلغ المقرر بالجلسة العرفية مع جيرانهم .

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين الاول والثانى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2900 جنح مركز شرطة الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار المتهم الثالث.