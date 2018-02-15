حبس المتهمين بمقتل نجار الدلنجات 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس المتهمين بمقتل نجار الدلنجات 4 أيام على ذمة التحقيقاتالخميس، 15 فبراير 2018 11:12 م
حبس -ارشيفيه
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قرر عبد الله السعيد وكيل النائب العام برئاسة المستسار عمرو سعدون مدير نيابة الدلنجات وإشراف المستسار احمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة حبس المتهمان بمقتل نجار بقرية أطلميس 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمقتل نجار تعديا عليه بالضرب بالشوم عقب فض جلسة عرفية مع المتهمين وجيرانهم و الحكم فيها بمبلغ 200 ألف جنية خفضت الي 80 ألف عليهم بالدلنجات.
تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من المستشفي العام يفيد وصول شلبي ع س 61 سنة ومقيم بقرية اطلميس التابعة لدائرة المركز وتم تحويله لمستشفى خاص بمدينة دمنهور وتوفي متاثرًا بإصابته.
وبسؤال نجله "محمد" اتهم كل من رامي م ع ، ياسر ع ع ، عبد الصمد ع ، هارب بالتعدي علي والده بالعصي والشوم عقب الانتهاء من جلسة عرفية مع المتهمين وجيرانهم بالمنزل ، حيث تم الحكم فيها عليهم بسداد مبلغ 200 الف جنية وخفضت الي 80 الف جنية مضيفًا أن المتهمين قاما بالاعتداء علي والده عقب سدادهم المبلغ المقرر بالجلسة العرفية مع جيرانهم .
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين الاول والثانى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2900 جنح مركز شرطة الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار المتهم الثالث.
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