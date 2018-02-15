حبس المتهمين بقتل موظفة التعليم بالبحر الأحمر 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس المتهمين بقتل موظفة التعليم بالبحر الأحمر 4 أيام على ذمة التحقيقاتالخميس، 15 فبراير 2018 03:38 م
المتهمين
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قررت نيابة الغردقة اليوم، حبس موظفة بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، وآخر عاطل 4 أيّام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل رئيس قسم الأرشيف بالتربية والتعليم بعد سرقة مصوغاتها الذهبية، ومبالغ مالية منها، وإلقاء جثتها على الطريق الدائرى بالغردقة.
البداية عندما تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بالعثور على جثة لسيدة بالطريق الدائرى بالغردقة، أمر على الفور مدير الأمن بتكثيف الجهود وتشكيل فريق بحث تحت إشرافه، وبرئاسة اللواء عصام العزب مدير إدارة البحث الجنائى، لكشف غموض الحادث، وتحديد هوية المجنى عليها والجناة وضبطهم.
ومن خلال فحص بلاغات الغياب، أمكن التوصل لهوية المجنى عليها، وتبين أنها تدعى " سامية. ى. م" 57 سنة، رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية، ومقيمة أمام البنك الأهلى بشارع الشيراتون دائرة قسم أول.
كانت قد وردت معلومات، مفادها أن وراء ارتكاب الحادث، كل من المدعوة " نعمة.ي. ح" 48 سنة، مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة " زميلتها بالعمل "، ومقيمة مبارك 5 عمارة 12 السابق اتهامها في عدد 3 قضايا "خيانة أمانة" ، اختلاس مال عام"، والمدعو "عصام . ص" 46 سنة سائق، ومقيم شارع محلات العروسة رأس غارب، وله محل إقامة آخر شارع السلام ـ الدهار ـ ثان الغردقة.
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