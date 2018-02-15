حالة الطقس اليوم الخميس 15/2/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً في عموم المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 19 درجة مئوية.

ليلًا:يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.