جون كاسن يحتفل بوصول عدد متابعيه عبر تويتر لمليون





كتبت ريهام عبد الله

احتفل جون كاسن، السفير البريطانى لدى القاهرة، بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر"، لمليون متابع، بعد 4 سنوات من تواجده فى مصر.

وغرد كاسن، عبر حسابه الرسمى، قائلًا: " 4 سنين فى مصر و1 مليون متابع، شكرا، أهل تويتر فى مصر على تواصلكم معايا وعلى المناقشات وخفة الدم والنقد كل ده علمنى اشوف مصر بعيون مصرية، منورين الأكاونت".