جون كاسن يحتفل بوصول عدد متابعيه عبر تويتر لمليون

جون كاسن يحتفل بوصول عدد متابعيه عبر تويتر لمليونالخميس، 15 فبراير 2018 03:13 م
جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق
احتفل جون كاسن، السفير البريطانى لدى القاهرة، بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر"، لمليون متابع، بعد 4 سنوات من تواجده فى مصر.
وغرد كاسن، عبر حسابه الرسمى، قائلًا: " 4 سنين فى مصر و1 مليون متابع، شكرا، أهل تويتر فى مصر على تواصلكم معايا وعلى المناقشات وخفة الدم والنقد كل ده علمنى اشوف مصر بعيون مصرية، منورين الأكاونت".
تغريدة السفير البريطانى
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة