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جون كاسن يحتفل بوصول عدد متابعيه عبر تويتر لمليون

الخميس، 15 فبراير 2018 03:13 م
جون كاسن يحتفل بوصول عدد متابعيه عبر تويتر لمليون جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة


كتبت ريهام عبد الله
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احتفل جون كاسن، السفير البريطانى لدى القاهرة،  بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر"، لمليون متابع، بعد 4 سنوات من تواجده فى مصر.

وغرد كاسن، عبر حسابه الرسمى، قائلًا: " 4 سنين فى مصر و1 مليون متابع، شكرا، أهل تويتر فى مصر على تواصلكم معايا وعلى المناقشات وخفة الدم والنقد كل ده علمنى اشوف مصر بعيون مصرية، منورين الأكاونت".

          تغريدة السفير البريطانى

تغريدة السفير البريطانى

 


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جون كاسن

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