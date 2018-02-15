جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لحى حدائق القبة 27 فبراير

جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لحى حدائق القبة 27 فبرايرالخميس، 15 فبراير 2018 02:53 م
عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس و كلية البنات قافلة تنموية شاملة إلى حى حدائق القبة، وذلك يوم الثلاثاء 27 من فبراير الجارى تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رقيه شلبى عميدة كلية البنات.
وأوضح سمير عبد الناصر، الأمين العام للجامعة والمشرف العام على القافلة، أن القافلة تغطى ثلاث مناطق فقيرة بمنطقة "حدائق القبة" هى المولليحة و عزبة مكاوى و عزبة منصور.
وأشارت الدكتورة مى حلمى وكيلة كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تقدم خدمات طبية بالتعاون مع كليات الطب والصيدلة والتمريض كما تتضمن توزيع مواد غذائية بالإضافة إلى ندوات توعوية لأهالى المنطقة.
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