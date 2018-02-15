جامعة المنصورة تنظم أسبوع المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية





الدقهلية شريف الديب

تنظم جامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، "أسبوع المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية"، خلال الفترة من الإثنين 19 فبراير حتى 25 فبراير، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، بهدف تعريف كافة القطاعات والفئات داخل الجامعة بأهمية المشاركة فى الانتخابات.

يحاضر بفعاليات الأسبوع التوعوى عدد من أساتذة الجامعة، على رأسهم الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور إلى جانب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن تنظيم الأسبوع يأتى فى إطار مسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة 3 من مشروع قانونها واختصاصها بتوعية وتثقيف الأحزاب والائتلافات السياسية، بأهمية المشاركة فى الاستفتاء والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم ويجوز لها أن تستعين بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات وأجهزة الإعلام.