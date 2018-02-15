جارتنر: 91% من الشركات لا تستفيد من البيانات وتحليلاتها





كتبت: هبة السيد

أظهرت دراسة جديدة أعدتها مؤسسة الدراسات والأبحاث "جارتنر"، أن نسبة 91 %من الشركات لم تصل بعد إلى مستويات التحول والنضج اللازمة للبدء بالاستفادة من البيانات وتحليلاتها على الرغم من تركيز مدراء تقنية المعلومات بشكل كبير على ميادين تحليل البيانات كأولى اهتماماتهم خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال نيك هيوديكر، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر، إنه ينبغى على معظم الشركات أن تعمل على نحو أفضل لتطوير قدراتها على التعامل مع البيانات وتحليلها نظراً للفوائد الجمة التى يمكن الحصول عليها، فالشركات التى استطاعت الوصول إلى مستويات التحول والنضج المطلوبة باتت تتمتع بمرونة أكبر وتكامل أفضل مع الشركاء والموردين بالإضافة إلى تمتعها بسهولة استخدام البيانات التحليلية التنبؤية والإرشادية.

وطلب من المشاركين فى الدراسة المسحية، وشملت 196 شركة، تقييم شركاتهم، وفقا لمستويات النضج الخمسة الخاصة بميادين تحليل البيانات والتى وضعتها مؤسسة جارتنر، وأظهرت الإجابات أن 60 بالمئة من المشاركين من مختلف أنحاء العالم صنفوا أنفسهم ضمن أدنى ثلاثة مستويات.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة 48 % من الشركات فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ أشارت إلى أن مستوى النضج التى وصلت إليه والمتعلق بميادين البيانات وتحليلاتها يقع ضمن أعلى مستوىين، مقارنة بـ 44 بالمئة فى أمريكا الشمالية و 30 بالمئة فقط فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

معظم المشاركين فى الدراسة من جميع أنحاء العالم وضعوا أنفسهم ضمن المستوى الثالث 34% أو المستوى الرابع، فى حين أشار 21 %إلى أنهم ضمن المستوى الثانى، بالإضافة إلى 5 %أشاروا إلى أنهم ضمن المستوى الأساسى وهو المستوى الأول.

وأفادت 9 % فقط من الشركات التى شملتهم الدراسة المسحية بأنها ضمن أعلى مستوى وهو المستوى الخامس حيث تكمن مزايا التحول الأكبر والأفضل.