تيلرسون يلتقى أردوغان فى محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة





أنقرة (أ ف ب)

التقى وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون فى أنقرة الخميس، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتهدئة العلاقات المتوترة جراء العملية العسكرية التركية فى سوريا ضد مقاتلين أكراد متحالفين مع واشنطن.

ويلتقى تيلرسون الجمعة، نظيره التركى مولود تشاوش أوغلو قبل أن يعقد المسئولان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وستكون المهمة الرئيسية لوزير الخارجية تهدئة غضب تركيا إزاء السياسة الاميركية فى سوريا، وهو خلاف اسفر عن اكبر أزمة فى العلاقات الثنائية منذ حرب العراق عام 2003. وتركيا المحطة الأخيرة من جولة يقوم بها تيلرسون فى الشرق الأوسط غير أنها ستكون الأكثر توترا بين كل محطاته.

وتؤدى عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب فى منطقة عفرين السورية الى اضافة مشكلة جديدة قد لا يمكن التغلب عليها فى علاقات ثنائية يشوبها التوتر على نحو متزايد.