تيلرسون: حزب الله منظمة إرهابية ووجودها بلبنان يهدد الأمن القومى





رويترز

أكد وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، أن بلاده تتواصل مع لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء فى منطقة الحدود، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلى فى لبنان.

وأضاف تيلرسون أن أمريكا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ،وأنها لا ترى فرقا بين الجناح السياسى والجناح العسكرى لحزب الله، وأن تنامى ترسانة حزب الله وتورطه في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان، كما حث وزير الخارجية الأمريكى زعماء لبنان على التمسك بسياسة النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

وأضاف تيلرسون أن هناك مناقشات بناءة تجرى حاليا ويحث إسرائيل على أن تكون بناءة أيضا، وأجريت اجتماعات مثمرة مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووى الإيرانى، مشيرا إلى أن بلاده لم تقدم قط أسلحة ثقيلة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وأكد تيلرسون أنه لم يطلب من لبنان "أن يتخلى عن أى شىء" فى نزاعه مع إسرائيل بشأن حدودهما البحرية.

وأوضح تيلرسون أن بلاده "لم تقدم قط أسلحة ثقيلة" لوحدات حماية الشعب الكردية السورية لذلك ليس هناك ما يتعين عليها سحبه.

ووحدات حماية الشعب هى المكون الرئيسى لتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى تدعمه الولايات المتحدة والذى سيطر على مساحات كبيرة من الأراضى بعد أن انتزعها من تنظيم داعش .