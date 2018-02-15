تونس تحذر من استغلال المساجد للدعاية فى انتخابات البلدية المقبلة





كتبت آمال رسلان

بمناسبة تنظيم الانتخابات البلديّة الولى فى تونس منذ الثورة خلال شهر مايو المقبل، وجّه وزير الشّـؤون الدّينية أحمد عظوم خطابا رسميا إلى جميع المديريات التابعة له تدعو كافة أئمة المساجد والخطباء، إلى عدم توظيف دور العبادة للدعاية لأى طرف حزبى أو سياسى.

وأكدت وزارة الشؤون الدّينية أنها ستتابع هذه العملية بكامل اليقظة حتى تضمن للمساجد حيادها وتنأى بها عن كل نشاط لا يتماشى ومهامّها الدّينية.

وانطلقت اليوم عملية قبول الترشيحات للانتخابات البلدية 2018 وتتواصل حتى 22 من الشهر الجارى يوميا خلال من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بالمكاتب المركزية لقبول الترشيحات.

ويأتى هذا التحذير فى ظل خوض حركة النهضة الإسلامية – إخوان تونس – الانتخابات المقبلة حيث تراهن على تحقيق أغلبية فلا الانتخابات التى ستعد مؤشرا للبرلمانية والرئاسية المزمع عقدها فى 2019، وتعتبر الحركة الإسلامية الحزب الثانى برلمانيا فى تونس وتشارك حزب نداء تونس العلمانى الحكم، وتخشى الدولة من ان تستغل الحركة أو أى من الأحزاب الآخرى المساجد فى الدعاية الانتخابية.