video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تحذر من استغلال المساجد للدعاية فى انتخابات البلدية المقبلة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:39 م
تونس تحذر من استغلال المساجد للدعاية فى انتخابات البلدية المقبلة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

بمناسبة تنظيم الانتخابات البلديّة الولى فى تونس منذ الثورة خلال شهر مايو المقبل، وجّه وزير الشّـؤون الدّينية أحمد عظوم خطابا رسميا إلى جميع المديريات التابعة له تدعو كافة أئمة المساجد والخطباء، إلى عدم توظيف دور العبادة للدعاية لأى طرف حزبى أو سياسى.

وأكدت وزارة الشؤون الدّينية أنها ستتابع هذه العملية بكامل اليقظة حتى تضمن للمساجد حيادها وتنأى بها عن كل نشاط لا يتماشى ومهامّها الدّينية.

وانطلقت اليوم عملية قبول الترشيحات للانتخابات البلدية 2018 وتتواصل حتى 22 من الشهر الجارى يوميا خلال من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بالمكاتب المركزية لقبول الترشيحات.

ويأتى هذا التحذير فى ظل خوض حركة النهضة الإسلامية – إخوان تونس – الانتخابات المقبلة حيث تراهن على تحقيق أغلبية فلا الانتخابات التى ستعد مؤشرا للبرلمانية والرئاسية المزمع عقدها فى 2019،  وتعتبر الحركة الإسلامية الحزب الثانى برلمانيا فى تونس وتشارك حزب نداء تونس العلمانى الحكم، وتخشى الدولة من ان تستغل الحركة أو أى من الأحزاب الآخرى المساجد فى الدعاية الانتخابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

داعش "ينخر" عظام تونس.. الداخلية تكشف شبكات تخصصت فى تجنيد التونسيات وتسفيرهن لبؤر التوتر.. لاعبو الرياضات القتالية تحت أعين التنظيم الإرهابى.. ووزير الدفاع يحذر: تهديدات إرهابية على الحدود مع ليبيا

حركة النهضة تفقد صوابها.. إخوان تونس تتوعد بملاحقة وسائل الإعلام قضائيا بعد اتهامات بالإرهاب.. الغنوشى يلوح بحرب أهلية فى البلاد بعد دعوات اقصائهم.. وسياسيون: سياستكم شجعت التطرف وتتمتعون بمعاداة الديمقراطية

تونس تحقق في شبكات غسيل الأموال بعد اتهامات البرلمان الأوروبى بتمويل الإرهاب

تونس

انتخابات البلدية التونسية

حركة النهضة

اخوان تونس



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة