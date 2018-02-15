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توفير 50 منى باص مكيف لنقل المواطنين لتخفيف الزحام بكفر الشيخ

الخميس، 15 فبراير 2018 08:33 ص
توفير 50 منى باص مكيف لنقل المواطنين لتخفيف الزحام بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، أن الأيام المقبلة ستشهد توفير 50 ميني باص مكيف ، لنقل الركاب من المراكز المتعددة لعاصمة المحافظة ، وتوفير نقل جماعي داخلي يجوب أحياء المدينة ، بالتعريفة الحالية المقررة بالمدن ، لتخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لكفر الشيخ والعودة منها ، خاصة طلاب وطالبات الجامعة والذين تزداد أعدادهم من عام لآخر.

وأضاف عادل الشرقاوي ، رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي ، لـ "اليوم السابع"، أن المينى باص الذي سيتم توفيره يستوعب 27 راكباً لكل مينى باص، لتخفيف المعاناة التي يعاني منها أهالي المحافظة بسبب الزحام الشديد على المواصلات وخاصة الانتقال بين كفر الشيخ والمراكز المتعددة .

وقال الشرقاوي ، إن المحافظ حرص على توفير مينى باص الذي سيستقله المواطنون من أحدث السيارات موديل 2018م مزوده بكاميرات مراقبة ومكيفة ، لتحقيق كافة ضمانات الأمان للركاب ، مؤكداً أن مشاركة المحافظة للقطاع الخاص جاء حرصاً من اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 300 فرصة عمل، للعمل على الخطوط من سائقين بالإضافة إلى إداريين وميكانيكية وكهربائية، ومحاسبين وغيرها من العمالة .

وأضاف الشرقاوي ، سيتم توزيع الميني باص على كل مراكز المحافظة فسيتم تخصيص 6  لدسوق ، و5 لبيلا ، و4 للحامول ، و3 للرياض ، و6 لسيدي سالم ، و4 لقلين ، و6 لمطوبس ، و4 لفوه ، و6 لبلطيم ، و6 بمدينة كفر الشيخ للنقل الداخلي تجوب أحياء المدينة ب 10 خطوط، ونفس الأجرة المقررة التي أقرتها المحافظة.


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