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الخميس، 15 فبراير 2018 09:46 م
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توفير وسائل نقل لمرضى الغسيل الكلوى بشمال سيناء للمستشفيات

الخميس، 15 فبراير 2018 09:29 م
توفير وسائل نقل لمرضى الغسيل الكلوى بشمال سيناء للمستشفيات وحدة غسيل كلوى - أرشيفية


شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها الليلة، عن توفير وسائل مواصلات لمرضى الفشل الكلوى.

وطالبت المحافظة فى بيان لها، جميع مرضى الفشل الكلوى الذين يقومون بالغسيل بمستشفيات المحافظة تسجيل أسمائهم وعناوينهم وتوقيت الغسيل والتليفونات الخاصة بهم، وذلك لقيام المحافظة بتوفير وسيلة مواصلات لتقلهم من منازلهم إلى المستشفى المعنية" .

من جانب آخر أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم عن فتح مقره لاستقبال الأهالى الراغبين فى استخراج بطاقات رقم قومى وأى أوراق رسمية أخرى مجانا .

وقالت حسناء الشريف مقرر فرع شمال سيناء فى بيان لها، انه من خلال المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء سيتم استخراج بطاقات الرقم القومى و المستندات الاخرى بالمجان.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن توفير فرصة استخراج بطاقات الرقم القومى والمستخرجات الأخرى مجانا ولمدة شهر لأهالى شمال سيناء.


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