تنفيذ 4250 حكما قضائيا وضبط سلع غذائية فاسدة فى حملة أمنية بالغربية





الغربية - عادل ضرة

شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، حملة أمنية بمراكز ومدن المحافظة، للقبض على الهاربين من الأحكام والخارجين على القانون، بالتنسيق مع الأمن العام وإدارة تنفيذ الأحكام والأمن المركزى، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4250 حكما قضائيا، منها 2578 حكما فى غرامات، و1626 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و38 حكما فى مخالفات، و8 أحكام فى جناية، وتحصيل 320 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة، وتولت النيابة التحقيق.

كما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 1500 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك، ومنظفات صناعية مجهولة المصدر، و155 عبوة كانز منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "عثمان أ ال" 33 سنة صاحب مصنع رنجة بقرية كفر الهواشم مركز كفر الزيات، وبحوزته 300 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كيلو غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 8515 جنح مركز كفر الزيات، و"مصطفى ع ال د" صاحب محل عصير ببندر بسيون، ومديره المسئول "عبد الرحمن ع ال د" 17 سنة، وبحوزته 53 كيلو سكر تموينى مدعم مربوط صرفه على البطاقات التموينية فى المحضر 3402 جنح مركز بسيون.

كما تم ضبط "خليفة ج خ" 30 سنة صاحب مخبز نواشف بقرية الراهبين مركز سمنود، وبحوزته 13 كيلو سكر تموينى مدعم فى المحضر 5785 جنح مركز سمنود، و"هناء م ال" 36 سنة، صاحبة محل منظفات صناعية بندر السنطة، وبحوزتها 600 كيلو منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام فى المحضر رقم 3338 جنح مركز السنطة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "رجب ال ال" 44 سنة صاحب كافيتريا بقرية محلة أبو على مركز المحلة، وبحوزته 155 عبوة كانز منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 10873 جنح مركز المحلة، و"حنان س ع ال" صاحبة سوبر ماركت بمنطقة الاستاد ثان طنطا، والمسئول عنه "حنان خ س" 38 سنة، مقيمة بقريه محلة منوف مركز طنطا، وبحوزتها 102 عبوة أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 274 جنح أ د ط قسم ثان طنطا، و"محمد ش ع ز" صاحب سوبر ماركت بمنطقة الاستاد ثان طنطا، ومديره المسئول "عادل م إ أ هـ" 60 سنة، مقيم بمنطقة سيجر أول طنطا، وبحوزته 60 عبوة أغذية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 273 جنح أ د ط قسم ثان طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.