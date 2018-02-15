تنظيم رحلات لمجندى الأمن المركزى بالجيزة لحضور عروض الصوت والضوء

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن تعاونها مع الإدارة العامة للأمن المركزى بالجيزة على تنظيم رحلات للمجندين لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية، وذلك فى إطار الدور الثقافى والاجتماعى الذى تلعبه عروض الصوت والضوء، وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية الترويح للجنود المتميزين فى أداء الخدمة.

وقال سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن الشركة تهتم دائما بالمشاركة المجتمعية والدور الثقافى الذى تغطيه العروض فى المناطق الأثرية وخاصة إذا كانت للجندى المصرى لما يقدمه من تضحيات للحفاظ على أمن مصر.

وأضاف سعد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الهدف الحقيقى من هذه الرحلات هو تحقيق المسئولية المجتمعيه التى تقع على عاتق الشركة والدور التثقيفى والتوعوى، وفى نفس الوقت الترويحى حيث تمكنهم من التعرف على أهم الحضارات القديمة صوت وصورة.