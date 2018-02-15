"تصديرى مواد البناء": إعادة إعمار الدول العربية يزيد صادرات القطاع





كتب – إسلام سعيد

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن فتح ملف إعادة الإعمار فى العراق وليبيا واليمن وسوريا سيزيد من صادرات مواد البناء المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملية الحصول على عقود فى إعادة الإعمار تحدث أولا مع عملية دعم سياسى من أعلى مستوى.

وأضاف وليد جمال لـ"اليوم السابع"، أن أسواق الدول الثلاثة السالفة الذكر ستحدث رواج كبير جدا فى تصدير مواد البناء وهو أسهل لنا وعوائده جيدة، حتى لو تم إسناد مهمة إعادة الإعمار لشركة أجنبية يمكن أن نصدر لها مواد خام لأن الأمر مرتبط بجودة وسعر ونحن متواجدون وبقوة فى المنطقة وموقعنا استراتيجى وأسعارنا جيدة وصادراتنا للعراق رغم صعوبة السوق لكنها تسير بشكل جيد.

وتشارك مصر بوفد رفيع يترأسه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ويضم المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وتأتى مشاركة 86 شركة مصرية استكمالا للقاءات الناجحة التى تمت ببغداد منذ أسبوعين مع رئيس الوزراء والوزراء وقيادات الحكومة العراقية والهيئات المانحة واتحاد الغرف.