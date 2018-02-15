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الخميس، 15 فبراير 2018 10:00 م
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ترامب يلقى خطابا إلى الامة ويأمر بتنكيس الأعلام بعد إطلاق النار فى فلوريدا

الخميس، 15 فبراير 2018 04:27 م
ترامب يلقى خطابا إلى الامة ويأمر بتنكيس الأعلام بعد إطلاق النار فى فلوريدا ترامب


أ ف ب
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يلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس خطابا إلى الأمة فى غداة مقتل 17 شخصا فى اطلاق نار فى مدرسة فى فلوريدا، فى حادثة هى الأسوأ من نوعها فى الولايات المتحدة منذ ربع قرن.

وقالت المتحدثة باسم البيت البيض سارة ساندرز ان "الرئيس سيخاطب الأمة بشأن اطلاق النار المروع فى باركلاند، بولاية فلوريدا، عن الساعة 11,00 (16,00 ت غ)"، كما أمر ترامب بتنكيس الأعلام فى السفارات الأمريكية والمبانى الحكومية والمنشآت العسكرية "حدادا على ضحايا العنف المروع فى 14فبراير 2018" بحسب بيان للرئيس.


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