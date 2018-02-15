ترامب يلقى خطابا إلى الامة ويأمر بتنكيس الأعلام بعد إطلاق النار فى فلوريدا





أ ف ب

يلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس خطابا إلى الأمة فى غداة مقتل 17 شخصا فى اطلاق نار فى مدرسة فى فلوريدا، فى حادثة هى الأسوأ من نوعها فى الولايات المتحدة منذ ربع قرن.

وقالت المتحدثة باسم البيت البيض سارة ساندرز ان "الرئيس سيخاطب الأمة بشأن اطلاق النار المروع فى باركلاند، بولاية فلوريدا، عن الساعة 11,00 (16,00 ت غ)"، كما أمر ترامب بتنكيس الأعلام فى السفارات الأمريكية والمبانى الحكومية والمنشآت العسكرية "حدادا على ضحايا العنف المروع فى 14فبراير 2018" بحسب بيان للرئيس.