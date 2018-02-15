ترامب: إدارتى تتابع عن كثب حادث إطلاق النار على مدرسة فلوريدا

ترامب: إدارتى تتابع عن كثب حادث إطلاق النار على مدرسة فلوريداالخميس، 15 فبراير 2018 06:43 م
ترامب
كتب إبراهيم حسان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن قوة التدخل السريع استجابت بسرعة للخطر عقب حادث إطلاق النار بمدرسة فى ولاية فلوريدا.
وأضاف ترامب، خلال كلمة له للتعليق على الحادث، أنه تحدث مع حاكم فلوريدا وعبر عن إصراره للمساعدة، كما أشار إلى أنه يخطط لزيارة المدينة لمواساة الأسر الملكومة، موجها حديثه لشعبه بالقول: "ردوا على الكراهية بالحب والقسوة باللطف حتى نخلق ثقافة تحتضن الحياة، وتحول الزملاء فى الفصل إلى جيران وأصدقاء".
وأشار إلى أن إدارته تتابع عن كثب تداعيات الحادث لكشف حقيقة إطلاق النار بالمدرسة، وتابع: "نقف بجوار الأسر الحزينة فى هذا التوقيت ونطمئن الأطفال فى المدارس أن الوضع مستقر".
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