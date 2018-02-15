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تأجيل استئناف المتهمين بتشكيل عصابى بالتجمع لجلسة 3 مارس المقبل

الخميس، 15 فبراير 2018 05:37 م
تأجيل استئناف المتهمين بتشكيل عصابى بالتجمع لجلسة 3 مارس المقبل محكمة- أرشيفية


كتب : أحمد حسنى
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قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد النحاس، اليوم الخميس، بتأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بقضية تشكيل عصابة الأردنيين لجلسة 3 مارس المقبل.

 

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، قد قضت بحبس 5 أردنيين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة العقارات السكنية، بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وارتكبوا 11 واقعة، بالسجن 3 سنوات عن كل واقعة بإجمالى 33 سنة لكل متهم.



واستندت المحكمة فى حكمها لإدانتهم بارتكاب وقائع سرقة قدرت بـ 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وسيارات، بعدما اطمأنت بتحريات الأجهزة الأمنية، ومقاطع الفيديو التى كشفت المتهمين أثناء ارتكابهم للجرائم. وأمر بتسليم المضبوطات والسيارات والمشغولات الذهبية لمالكيها بعد التعرف عليها.

 

 


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جنح القاهرة الجديدة

تشكيل عصابى

حبس اردانيين



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