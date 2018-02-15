بنك "كريدى أجريكول" يحقق 1.96 مليار جنيه أرباح خلال 2017 بنسبة زيادة 43.2%





كتب أحمد يعقوب

أعلن بنك كريدى أجريكول مصر عن نتائج أعماله عن عام 2017، وبلغ صافى الأرباح 1.957.9 مليون جنيه فى نهاية عام 2017، وبلغ العائد على حقوق الملكية بنسبة 57 %، مقارنة بنسبة 51 % لعام 2016.

وقال بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إن البنك يواصل استراتيجيته الطموحة التى تضع عملائها والمساهمين والعاملين بالبنك على رأس أولويات تحقيق أداء إيجابى فى كافة قطاعات الأعمال، إذ ارتفع صافى الأرباح بنسبة 43.2 % خلال عام 2017، وذلك من خلال نموذج أعمال متوازن ومتنوع بين كافة القطاعات الخدمات التى تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وقطاع الشركات وأسواق رأس المال.

وأضاف فى بيان أصدره البنك اليوم الخميس، أن الأداء المتوازن كان له أثره الكبير فى نمو كافة الإيرادات مدفوعا بأداء كافة القطاعات التجارية المختلفة للبنك، كما شهدت أنشطة العملاء المصرفية زيادة خلال 2017، مما أدى إلى الاستحواذ على أكثر من 50 ألف عميل جديد وبالتالى توسيع قاعدة عملاء التجزئة، وبلغ صافى دخل الأعمال 3,755.5 مليون جنيه بارتفاع بلغت نسبته 33.4 % مقارنة بعام 2016، كما سجل البنك استمرار التحسن فى معدلات التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 27.4 % خلال عام 2017.

وأكد العضو المنتدى للبنك على مواصلة أعضاء مجلس إدارة البنك وفريق الإدارة العليا بالبنك متابعة أداء الأعمال فى ظل تطور السوق، وذلك لضمان استمرارية نمو البنك والاستفادة من أى تغيرات متوقعة نتيجة التحسن فى الأوضاع الاقتصادية.

كما سيتم تعزيز استراتيجية، لنظل نموذج للبنك الأوروبى فى السوق المصرية، مع تقديم خدمات متميزة لجميع عملائنا استنادا إلى علاقة طويلة الأمد، مع الاهتمام بمجال الخدمات الالكترونية بما يضمن راحة عملائنا، ويواصل بنك كريدى أجريكول مصر دعم مشاريع الاستثمار الرئيسية فى مصر، بالاشتراك مع كيانات أخرى تابعة لمجموعة كريدى أجريكول علاوة على تعزيز الأنشطة المصرفية.

ويذكر أن عام 2017 شهد العديد من الإنجازات فى مجال المسئولية المجتمعية واستمرار دعم لمشروعات مختلفة للتنمية المستدامة. كما قام البنك بافتتاح أكبر محطة طاقة شمسية يملكها بنوك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.