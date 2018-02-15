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الخميس، 15 فبراير 2018 07:39 م
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بنك أونى كريديت الإيطالى: 801مليون يورو صافى الأرباح خلال الربع الأخير بـ2017

الخميس، 15 فبراير 2018 02:02 م
بنك أونى كريديت الإيطالى: 801مليون يورو صافى الأرباح خلال الربع الأخير بـ2017 بنك أونى كريديت ــ أرشيفية


ميلانو (رويترز)
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أعلن أونى كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، اليوم الخميس، عن أعلى أرباحه للربع الرابع فى عشر سنوات تتجاوز التوقعات بفضل زيادة قوية فى دخل الرسوم والفائدة، وبلغ صافى الربح 801 مليون يورو (984 مليون دولار) بينما توقع المحللون فى المتوسط 523 مليون يورو وفقا لتقدير قدمه البنك نفسه.

وبالنسبة للعام 2017 بأكمله، فقد بلغ صافى الربح 3.7 مليار يورو قبل البنود غير المتكررة، وقال الرئيس التنفيذى للبنك، إن رقم العام الحالى سيكون أعلى من ذلك مع إحراز تقدم فى إقالة البنك من عثرته فى أعقاب الأزمة المالية وركود عميق، وينوى البنك دفع 32 سنتا للسهم فى أول توزيعات نقدية له خلال 5 سنوات.

كان البنك تكبد خسارة بلغت 11.8 مليار يورو فى 2016 بسبب عملية تنظيف للميزانية العمومية تحت إدارة رئيسه التنفيذى الجديد جان بيير موستييه، مما مهد لتخلص البنك من قروض رديئة قيمتها 16 مليار يورو، وبغية تعويض ذلك جمع البنك 13 مليار يورو تمويلا رأسماليا جديدا فى أوائل 2017، ويصبح صافى الربح 5.5 مليار يورو فى 2017 بعد حساب البنود غير المتكررة مثل بيع أصول وهو ما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 5.2 مليار يورو.


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